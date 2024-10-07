Легкий «Старт»: «Ростелеком» запустил акцию на интернет для новых микропредприятий

«Ростелеком» запустил акцию на интернет для малых предприятий, которые только начали свою деятельность. В рамках предложения в первые три месяца абонентская плата при скорости 5 Мбит/с по медной и 30 Мбит/с по оптической технологии составит 1 рубль с НДС.

Трафика хватит для организации работы и комфортного обмена информацией сотрудников микропредприятий, где работают до 15 человек: например, домашних офисов, небольших интернет-магазинов, кофеен, закусочных, торговых точек, фотостудий или салонов красоты.

Предложение действует до 30 апреля 2025 года для юридических лиц, которым на момент подключения к услугам провайдера не исполнилось трех месяцев.

«Мы понимаем, что цифровая трансформация для организаций сектора МСП — не только оптимизация деятельности, но и весомое конкурентное преимущество. “Ростелеком” уделяет большое внимание разработке решений для таких предприятий: одним из наиболее востребованных сервисов, работающих на базе интернета, является “Виртуальная АТС”», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

По данным независимого аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» за 2023 год, «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке IP-телефонии для бизнеса. В Новосибирской области услугой пользуются свыше 3 000 юридических лиц.

Это решение будет полезно любым организациям: от микропредприятий до крупных корпораций. Виртуальная телефония «Ростелекома» позволит организовать современную систему коммуникаций без приобретения дополнительного оборудования. Подробности можно узнать на сайте компании.

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