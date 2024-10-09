Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» запускает современный завод по производству коллекционной тротуарной плитки

В декабре 2024 года Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» запускает новую производственную линию по выпуску широкого ассортимента тротуарных плит, бордюрного камня и других элементов благоустройства под собственным брендом BRICKSTONE. Продукция отличается продуманной линейкой форм, включающей уникальные широкоформатные и текстурные плиты, разнообразием цветов, объединенных в коллекции, а также представленностью премиальных плит стоун-микс с покрытием из гранитной крошки. Проект реализуется с участием признанного во всем мире поставщика технологического оборудования по производству вибропрессованных изделий, компанией ERMAK (Турция). Мощность новой линии позволяет выпускать свыше 1 млн. квадратных метров тротуарных плит ежегодно.

«Широкий ассортимент позволяет удовлетворить потребности крупных строительных организаций и частных застройщиков, а также разрабатывать уникальные проектные решения для парковых и рекреационных зон, реновации тротуаров городских улиц. Проектом предусмотрено ежегодное обновление коллекций с целью предоставления архитекторам максимально широких возможностей по формированию современной и комфортной городской среды», — сообщил Генеральный директор УК «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» Линденблот Денис Борисович.

Накопленные компетенции компании и развитая собственная торговая сеть по реализации таких строительных материалов как газобетон СИБИТ и облицовочный кирпич BRICKSTONE гарантируют высокий стандарт обслуживания клиентов во всех регионах Сибирского федерального округа.

Опора на собственную ресурсную базу группы компаний обеспечивает стабильность качества и бесперебойность производства, что очень важно для строительной отрасли особенно в сезон высокого спроса.

Запуск линии тротуарной плитки является для Группы компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» важным этапом реализации собственной стратегии на рынке строительных материалов. Компания заходит в новый сегмент рынка и это открывает дополнительные возможности для расширения ассортимента продукции, повышения операционной эффективности других предприятий группы за счет комплексного продвижения.

Общий объем инвестиций в проект порядка 1 млрд. руб. обеспечивает порядка 50 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет региона. Всего за 10 лет Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» инвестировала в развитие своих производственных объектов более 5 млрд.руб.

Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» — крупный представитель строительного комплекса СИБИРИ. Наряду со строительным направлением, в группу входят крупнейший за Уралом завод по производству автоклавного газобетона «СИБИТ», лидер по добыче и производству извести в Сибири и на Дальнем Востоке завод «Искитимизвесть», крупнейший в Новосибирской области поставщик песка «Левобережный песчаный карьер», завод ЖБИ-5, завод по производству современного облицовочного кирпича «BRICKSTONE» и другие. «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» имеет более чем 55-летний опыт в строительной отрасли и активно продвигает на рынок передовые строительные технологии, которые обеспечивают самой компании и партнерам широкие возможности роста. Важным направлением деятельности предприятий Группы компаний является забота об окружающей среде и сохранении человеческого потенциала региона. Компания активно поддерживает детско-юношеский спорт Новосибирской области, а также участвует в организации различных общественно значимых культурных мероприятий. Миссия ГК «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» — СОЗДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

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