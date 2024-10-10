Как стать студентом топового вуза: лайфхак от «Учебной Сибири-2024»

С 24 по 26 октября 2024 года в Новосибирском Экспоцентре состоится Международный форум-выставка «Учебная Сибирь». Более 100 российских учебных заведений и свыше 30 компаний-работодателей в рамках профориентационных кластеров ответят на вопросы о том, как получить достойное образование и построить успешную карьеру выпускникам школ, лицеев, колледжей. Для педагогов и руководителей образовательных учреждений – отдельная профессиональная программа с участием федеральных экспертов.

Форум-выставка «Учебная Сибирь» — единственная за Уралом масштабная площадка, где представлены все виды и форматы образования, а также литература, материалы и мебель для образовательных учреждений. Выставка адресована учащимся 7-11 классов, абитуриентам, студентам, их родителям, учителям и руководителям образовательных организаций.

Здесь специалисты ведущих высших и средних профессиональных учебных заведений России подробно расскажут посетителям об условиях поступления и обучающих программах. В числе участников крупные государственные университеты, академии и институты, а также техникумы и колледжи из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова, Красноярска, Владивостока и Мелитополя (Запорожье).

Условия труда, уровень заработной платы, востребованность профессий и возможность целевого обучения за счет работодателя будущие студенты и их родители смогут обсудить с представителями компаний. На площадке Учебной Сибири образовательные учреждения и предприятия совместно будут работать с посетителями в рамках профориентационных кластеров:

Инженерия.

- Информационные технологии.

- Транспорт.

- Аграрное производство.

- Строительство и архитектура.

- Легкая промышленность.

- Юриспруденция.

- Экономика. Бизнес и финансы.

- Военно-профессиональный.

- Педагогика и образование.

- Медицина.

- Сфера услуг.

«Потрогать профессию руками» тоже возможно на выставке «Учебная Сибирь». Интерактивные занятия, конкурсы и мастер-классы позволят получить представление о многих направлениях профессиональной деятельности: информационных системах и программировании, VR-визуализации, графическом дизайне, сетевом и системном администрировании, робототехнике, ландшафтном дизайне, столярном деле, кулинарии, парикмахерском искусстве и многом другом.

Профориентационное экспресс-тестирование позволит юным гостям выставки найти себя, выявить склонности к определенной профессиональной деятельности. А на межрегиональном форуме детей и молодежи «Горизонты успеха: профориентация в сердце Сибири» у них будет возможность попробовать свои силы в новых направлениях и узнать больше о профессиях.

Для родителей организована отдельная интерактивная площадка, на которой они могут обсудить многие проблемы «отцов и детей». В числе заметных событий:

Диалог специалиста с родителями в формате «Открытого микрофона» по профилактике нежелательных поведенческих явлений у детей. Родительское собрание. Тематическая консультация для родителей «Как подготовить ребенка к ГИА и помочь в выборе будущей профессии». Консультации для педагогов, обучающихся и родителей от организаций СПО. Мастер-классы и консультации обучающимся и родителям вузов НСО.

Педагогам и директорам школ адресована обширная деловая программа с участием представителей министерства просвещения России, министерства образования Новосибирской области и федеральных экспертов.



Более 500 гостей Учебной Сибири будут участвовать в пленарном заседании «Образование для экономики. Национальные проекты 2030». Кроме того, в числе ожидаемых событий форума:

Межрегиональный форум профессиональной ориентации детей и молодежи «Горизонты успеха: профориентация в сердце Сибири». Всероссийская научно-практическая конференция РАО и пленарное заседание «Современное детство в научных исследованиях: проблемы, открытия, перспективы». Конференция молодых ученых СО РАН и вузов. Всероссийский фестиваль БЛА «Дотянуться до неба». Фестиваль передового опыта «Реализация содержания дисциплин естественно-научного цикла и ПО «Технология» в специализированных классах, центрах «Точка роста», детских технопарках «Кванториум», IT -кубах». Мастер-класс МИА «Россия сегодня» «Медиамеханизмы для популяризации образования, науки и технологий» со СМИ и блогерами, пресс-центрами вузов.

В работе форума примут участие гости из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Китая, Беларуси, стран Западной Африки.

Для образовательных учреждений на выставке будет представлена учебная и художественная литература, методические и развивающие пособия, канцелярские товары, мебель для школ и дошкольных учреждений, интерактивное и лабораторное оборудование.

Посетителей выставки ждут розыгрыши ценных призов! В призовом фонде ноутбук, смартфон, билеты в Дельфинарий и многое другое!

Посещение выставки бесплатное! Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте выставки.

Учебная Сибирь состоится с 24 по 26 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104. Выставка будет работать все дни с 10.00 до 17.00.

Организатор:

ООО «ЭкспоИвентс», ИНН 5433953154

8 (383) 304-81-55

е-mail: info@uch-sib.ru

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