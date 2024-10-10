Магазин «Родео Джинс» празднует день рождения и сам дарит подарки гостям

Скидка каждому покупателю по одному проценту за каждый прожитый год в Новосибирске

«Родео-Джинс» — магазин джинсовой одежды, который полюбился многим жителям Новосибирска. Впервые магазин открыл свои двери в 1991 году и до сих пор с гордостью одевает постоянных покупателей. В рамках празднования своего 33- летия магазин приглашает и вас за выгодными покупками!

В «Родео-Джинс» представлен огромный выбор джинсов на любой рост, размер и стиль: от классического кроя до трендовых фасонов. В праздничные дни в магазине действует особое предложение, успейте воспользоваться – скидки от 30%.

Кроме джинсов, обязательно присмотрите для себя трендовые футболки, рубашки и толстовки, обратите внимание на аксессуары, которые найдутся на любой вкус и кошелек. Кстати, коллекции универсальны, и вы можете подобрать образ для всей семьи: в торговом зале не только женская и мужская коллекции, но и одежда для маленьких модников.

В дни празднования дня рождения скидка абсолютно на весь ассортимент -30%, действует не только на одежду, но и на аксессуары. По одному проценту за каждый год работы магазина в Новосибирске!

«А где же еще 3%?» – спросите вы. Они прямо здесь: по промокоду «СибФМ» любой желающий может добавить еще 3% скидки на любой товар.

В ассортименте «Родео-Джинс» собраны популярные бренды Турции и Китая. Некоторые из них, например, одноименный Rodeo-Jeans, премиальный DALLAS можно найти только здесь!

«Родео-Джинс», магазин джинсовой одежды

ул. Челюскинцев, 44/2, ост. «Цирк»

Режим работы: с 10:00 до 20:00

Тел. 8 (383) 221–50–66

rodeo.moda

vk.com/rodeomoda

t.me/Rodeo_Jeans_54

Акция продлится с 07 октября по 13 октября 2024 года. Количество товаров по акции ограничено. Подробности у продавцов консультантов в магазине.

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