Набор веса из-за буллинга и признаки «немой» пневмонии: главные новости Новосибирска за 10 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 10 октября.

В Новосибирске 42-летний Александр Мартыненко стал настоящим примером силы воли, сбросив 100 килограммов благодаря строгой диете. Его путь к трансформации начался с тяжелых воспоминаний в школьных годах, когда он подвергался жестокому буллингу со стороны одноклассников из-за лишнего веса.

Эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что при «немой» пневмонии врач при прослушивании (аускультация) больного не слышит хрипов в легких, которые характерны для обычной пневмонии. Также такой вид заболевания, по словам специалиста, сложно определить с помощью рентгена.

В Новосибирске задержали двух мигрантов, подозреваемых в нападении на сотрудника Росгвардии у здания военного института. Инцидент произошел 29 июня. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

В Плющихинском жилмассиве остаются незавершенными 11 многоэтажных домов застройщика «Дискус». Как заявил в интервью Сиб.фм заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь, надзорное ведомство держит на контроле вопрос завершения строительства многоэтажных домов в Плющихинском жилмассиве компании «Дискус».