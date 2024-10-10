Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей

В последнее время потенциальные покупатели новостроек рассматривают приобретение недвижимости нестандартного формата. Среди таких запросов наиболее популярны двухуровневые лоты.

На новосибирском рынке недвижимости эксклюзивный вариант двухуровневых планировок представлен в проекте ГК «Расцветай» — многофункциональном апарт-отеле «Лофт.Наука». Планировки с лестницей или вторым светом создают особую атмосферу и позволяют максимально эффективно использовать жилую площадь.

Еще несколько лет назад уникальные форматы жилья были только в высокобюджетных сегментах. Сейчас они представлены в разных ценовых категориях и доступны широкому кругу покупателей. К примеру, стоимость двухуровнего лота в апарт-отеле «Лофт.Наука» начинается от 4,3 млн рублей*.

Апарт-отель «Лофт.Наука» расположен 15 минутах от площади Маркса, на улице Станиславского — это проект реновации ГК «Расцветай». Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохраняет индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — преимущество проекта «Лофт. Наука».

В сибирском городе с недостатком солнца, огромные витражи и второй свет создают ощущение легкости и простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Этот проект будет интересен людям, ценящим свободу и неординарные решения, а сформированный имидж лофтов как модного места для жизни привлекает как уже состоявшихся бизнесменов, так и молодых людей в возрасте старше 25 лет.

Вертикальные лоты – универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

Апарт-отель «Лофт.Наука» – многофункциональный комплекс, который аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные просторные лофты под различные бизнесы, велнес и фитнес студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля.

На приобретение апартаментов в проекте «Лофт.Наука» от ГК «Расцветай» действуют специальные условия. Подробности в отделах продаж ГК «Расцветай».

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23

тел. +7 (383) 255-00-83

лофтнаука.рф

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