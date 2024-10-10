В Новосибирске на выходных ожидается снег

На этой неделе, начиная с 7 октября, в Новосибирске наблюдается резкое похолодание.

По прогнозам, в выходные жителей ожидают снижение температуры и снегопад.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», 11 октября температура опустится до 0 градусов днём, а ночью достигнет −2...−1 градуса. Ожидается снег, который прекратится только утром 12 октября.

По данным Gismeteo, в субботу, 12 октября, температура начнётся с −3 градусов, сопровождаясь порывами ветра до 12 м/с. Днём температура поднимется до 0 градусов.

В воскресенье, 13 октября, ожидается солнечная погода и потепление до +1 градуса днём. Ветер ослабнет до 1 м/с, но ночью температура снизится до −4...−3 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли нового подрядчика для завершения строительства дороги к СКИФу.