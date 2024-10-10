Жизнь за городом: посёлок тayнхаусов KLUBNIKA Марусино приглашает на экскурсию

Кто сказал, что жизнь в городе и природа исключают друг друга? Всё больше горожан стремятся к жизни за городом. Здесь и воздух чище, и лес для прогулок ближе.

Посёлок тaунхаусов KLUBNIKA — это не просто место для отдыха, это целая идеология жизни в гармонии с природой. Дорога до ближайшей станции метро Пл.Маркса отсюда займёт всего 30 минут, а вся необходимая инфраструктура располагается в шаговой доступности.

Не только безопасность и комфорт ждут жителей в посёлке. Здесь каждая деталь продумана для удобства и уюта: от строительства парка и детских площадок до коммерческих помещений и собственной остановки общественного транспорта.

KLUBNIKA – это идеальный дом для вашей семьи! Все дома выполнены в едином стиле. Архитектура красивая и запоминающаяся. Тaунхаусы построены из качественного кирпича, поэтому в квартирах тепло зимой и прохладно летом. В каждой квартире собственная котельная, подведены коммуникации. Собственникам не придётся беспокоиться об отоплении, наличии воды и электричества. Любоваться прекрасными видами можно с балкона или террасы. Все тaунхаусы сдаются с отделкой WhiteBox, что позволяет реализовать любые дизайнерские идеи новосёлов.

Благодаря высокому темпу строительства и разнообразию предложений посёлка, приобрести готовые тaунхаусы можно от 6,8 млн рублей до 7,9 млн рублей. Площадь жилья варьируется от 63 до 76 квадратных метров, что предоставляет варианты выбора для будущего дома мечты.

Каждой семье предоставляется возможность организовать эстетический уголок для отдыха и развлечений на своём участке от 1,5 до 2,5 соток, который есть у каждого тaунхауса. Любители пикников могут оформить зоны отдыха с барбекю, бассейном и баней-бочкой, где можно проводить время весело и уютно. А семьи с маленькими детьми могут организовать игровую площадку с качелями и песочницей для беззаботного детского веселья.

Поэтому не упустите возможность воплотить свою мечту о жизни за городом в реальность уже сейчас!

Мы приглашаем каждого желающего познакомиться с нашим проектом лично. Посетите наш уютный офис в живописном посёлке Марусино.

тел.: 8(383) 322-53-47

сайт: dom-klubnika.ru

*В посёлке KLUBNIKA Марусино реализуются только готовые дома.

Реклама ООО «МЕТР» ИНН 5406605736 Erid:LjN8KRZQu