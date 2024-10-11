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общество
На правах рекламы реклама

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам банков

Фото freepik.com, автор @amjo13

ВТБ развивает собственную аналитическую платформу, реализованную на базе технологий Big Data. С ее помощью удалось внедрить реферальные продажи.

Система реферальных продаж позволяет получать вознаграждение как клиентам рекомендовавшим, так и клиентам, принявшим предложение. Платформа обеспечивает расчёт выплат в автоматизированном режиме на основе данных по транзакционным оборотам, остаткам на счетах, зарплатным и пенсионным начислениям.

«За первую половину 2024 года технологическое решение помогло привлечь 200 тысяч новых клиентов, которые пришли по рекомендации, и оформить около 300 тысяч продуктов без инвестиций в рекламу и маркетинг. До конца года планируется выйти на 60 тысяч реферальных клиентов в месяц. Что позволит по итогам года собрать больше 400 тысяч новых клиентов. Уже реализовано привлечение на дебетовые и кредитные карты, зарплатные и пенсионные проекты, а также привлечение состоятельных клиентов. В дальнейшем банк планирует тиражировать реферальные механики на все ключевые продукты», — рассказал Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ.

«Платформа анализа и обработки больших данных реализована на российском решении Arenadata Hadoop и является одной из крупнейших в России: объем превышает шесть петабайт. Данные хранятся в геораспределенной архитектуре высокой надежности, а применение технологий Big Data позволило сократить стоимость их хранения в 15 раз», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент.

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Галина Дидан
Журналист

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