В Новосибирской области назвали первые симптомы «немой» пневмонии

В Новосибирской области с началом учебного года зафиксирован рост случаев ОРВИ, в некоторых школах выявлены случаи пневмонии, что привело к введению карантина для учеников.

Пневмония проявляется симптомами, такими как высокая температура, кашель и одышка. Однако возможны случаи бессимптомного течения болезни. Диагноз подтверждается лабораторными анализами, даже при отсутствии явных признаков.

Екатерина Литасова в беседе с VN.ru отметила, что при подозрении на пневмонию важно обращать внимание на температуру, которая плохо снижается, и на одышку при минимальных нагрузках.

Роспотребнадзор напоминает о важности вакцинации против пневмококка и соблюдении мер предосторожности в период повышенного риска заболеваний.