НОВИКОМ стал лауреатом премии «Калужский бренд». Победителей в 11 номинациях определили жители Калужской области, в течение года голосовавшие за номинантов в интернете и отвечавшие на вопросы корреспондентов на улицах города. Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал одним из лучших в номинации «Страховые и банковские услуги».

Яркий и технологичный бренд НОВИКОМа был представлен во время ребрендинга в мае 2024 года. Новый облик в полной мере отражает амбиции финансовой организации стать главным партнером предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и банком российского инженерного корпуса.

Еще одним фактором победы стало высокое качество обслуживания и индивидуальный подход. Офис НОВИКОМа в Калуге существует с 2019 года. Банк сотрудничает с крупными предприятиями региона и предлагает им индивидуальные схемы финансирования, включающие собственные программы и меры господдержки. А сотрудники предприятий-партнеров являются зарплатными клиентами НОВИКОМа и могут воспользоваться выгодными программами кредитования, вкладами и преимуществами социально-платежной карты.

«Мы рады, что прошедшие в банке изменения и наш ежедневный труд получили столь высокую оценку. Премия «Калужский бренд» — заслуженная награда и отличный стимул не останавливаться в развитии. Мы благодарим проголосовавших за нас людей и намерены оправдать их доверие – и дальше оставаться на страже финансового благополучия калужской промышленности и калужан», — отметила Марина Кузина, управляющий офисом НОВИКОМа в Калуге.

Премия «Калужский бренд» вручается медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» на протяжении 18 лет и за время существования стала символом народного признания и показателем успеха компаний.

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