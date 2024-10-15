Опубликованы кадры, как разбирают севший под Новосибирском в поле самолет

В пшеничном поле под Новосибирском продолжается демонтаж самолета Airbus А320, совершившего аварийную посадку недалеко от села Убинка 12 сентября 2023 года.

Самолет до сих пор находится на месте приземления. Рабочие начали разбирать судно по частям, и часть деталей планируется использовать в будущем.

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что уже демонтированы элементы пассажирского салона, кабина пилотов, радиооборудование, гидравлическая система и двигатели.

Также стало известно, что самолет исключен из реестра эксплуатантов Росавиации, а его сертификат летной годности аннулирован.