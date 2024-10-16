«Ростелеком» представил платформу видеонаблюдения для цифровизации Тувы

«Ростелеком» представил собственное решение для безопасности и комфорта жителей Тувы — интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Презентация состоялась на форуме «Цифровая прокачка региона. Республика Тыва: актуализация региональной стратегии цифровой трансформации “ITuva-2024”».

Главная цель мероприятия, участие в котором приняли представители госсектора и бизнеса, — создать среду для плодотворного взаимодействия разработчиков и потребителей ИТ-продуктов, и тем самым обеспечить технологическое развитие республики.

Орлан Сарыглар, заместитель председателя Правительства Тувы:

«Наш Президент ставит перед властью чёткие задачи в данной области и очевидно, что государственные органы должны идти в ногу с цифровыми изменениями, происходящими в стране. Мы стремимся улучшить качество всей системы государственного управления, внедряя современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные системы, чтобы повысить уровень жизни нашего населения».

Эксперты «Ростелекома» рассказали, что внедрение региональной платформы видеонаблюдения позволит в режиме реального времени собирать и анализировать визуальные данные о ситуации в республике, например, в части благоустройства, общественной безопасности, строительства, дорожной и экологической обстановки. ИТ-решение обладает широким функционалом и может интегрироваться с аппаратно-программным комплексом “Безопасный город” и “Системой 112”.

Никита Жильцов, директор по цифровым регионам в Сибирском федеральном округе «Ростелекома»:

«Важное преимущество нашей платформы — мультивендорность. Мы обеспечили возможность одновременно использовать различные аналитические алгоритмы при сохранении максимальной достоверности результатов. Система способна обрабатывать биометрические, транспортные, ситуационные и другие параметры».

Платформа видеонаблюдения «Ростелекома» успешно функционирует в 23 субъектах РФ. Было отмечено, что ее внедрение способствует ежегодному сокращению числа преступлений на 10-20% и росту раскрываемости на 40%. Всего по стране работают свыше 500 000 камер, которые фиксируют десятки тысяч нарушений в транспортной сфере, а также в области ЖКХ и благоустройства.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Цифровые решения позволяют создать для населения комфортную и безопасную среду, обеспечить автоматизацию и прозрачность многих административных процессов. Наша компания обладает большим опытом по реализации масштабных проектов для госсектора и всеми необходимыми ресурсами для организации цифровой среды в регионах».

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