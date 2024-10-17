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общество

Новосибирский политолог Чугай рассказал, будет ли вторая волна мобилизации на СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске рассказали, будет ли вторая волна мобилизации.

Новосибирский политолог Александр Чугай в беседе с «Сиб.фм» прокомментировал слухи о возможной второй волне мобилизации в России, которые появились на фоне обострения ситуации в приграничных районах. По его словам, на данный момент в стране нет необходимости в новом призыве.

Чугай отметил, что российская военная группировка составляет около 700 000 человек, включая войска в зоне СВО и приграничных районах. Он подчеркнул, что для выполнения боевых задач этого количества сил достаточно. Мобилизация может потребоваться только в случае реальной угрозы стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил об отсутствии необходимости второй волны мобилизации и добавил, что этот вопрос не обсуждается.

Президент Владимир Путин сообщил, что с начала 2024 года в ряды Вооружённых сил РФ добровольно вступили 160 000 человек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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