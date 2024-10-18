«Ростелеком» сообщает о продлении срока подачи заявок на конкурс «Спасибо интернету-2024»

«Ростелеком» сообщает о продлении срока подачи заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2024». Рассказать о своих успехах в освоении цифровых устройств теперь можно до 10 ноября 2024 года.

Конкурс организован «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика» и проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Для этого необходимо написать историю по теме одной из номинаций, подобрать и предоставить две фотографии в соответствии с условиями и подать заявку установленной формы.

Правила участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком”, как социально ответственная организация, уделяет большое внимание просвещению представителей старшего поколения в области киберграмотности. В рамках проекта “Азбука интернета” мы проводим различные мероприятия: обучающие курсы, семинары с экспертами, индивидуальные консультации от волонтеров компании. Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе, где пожилые люди рассказывают о своих достижениях в этой сфере, и по работам наглядно видно, насколько улучшается качество их жизни с освоением интернета, с повышением доступности государственных электронных услуг».

Татьяна Тарновская, директор общественной организации «Пенсионеры-online»:

«Мы всегда широко информируем пенсионеров обо всех событиях проекта “Азбука интернета”. Наши общественники ежегодно становятся участниками конкурса о достижениях в Сети – им есть, о чем рассказать. Такие инициативы очень актуальны и ценны тем, что поддерживают активное долголетие и дают возможности для самовыражения».

В конкурсе представлено несколько номинаций, в которых можно рассказать о своих достижениях в освоении цифровых устройств и пользе от новых навыков, об общественных инициативах, реализованных с помощью Сети, о своем личном блоге. Отдельное направление посвящено Году семьи – организаторы ждут истории о том, как интернет сближает разные поколения и помогает найти общие интересы.

Более трех тысяч работ уже заявлено для участия в конкурсе «Спасибо интернету» из разных регионов России. А за все годы проведения свыше тридцати тысяч людей написали свои истории, связанные с освоением Сети.

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