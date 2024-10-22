НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию компании «Клевер». Это один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Ростовской области – дивизион группы Ростсельмаш. Благодаря этому компания проведет автоматизацию бизнес-процессов на производстве.

Гарантия НОВИКОМа позволит «Клеверу» получить целевой займ у Фонда развития промышленности Ростовской области. Финансирование будет направлено на закупку и внедрение на предприятии нового программного продукта для автоматизации бизнес-процессов.

«Клевер» – крупный производитель сельскохозяйственной техники. Товарная линейка компании включает более 160 наименований. Продукция компании соответствует мировым стандартам и широко известна не только в России, но за ее пределами.

«НОВИКОМ много лет обеспечивает финансовую поддержку лидеров российского машиностроения. Знание рынка, понимание потребностей предприятий и отработанные механизмы позволяют нам предлагать клиентам выгодные финансовые продукты и механизмы привлечения средств. Уверена, что улучшения, реализованные на предприятии наших партнеров благодаря поддержке банка, дадут импульс к качественному скачку в развитии технологий производства», – отметила Юлия Коваленко, управляющий филиала НОВИКОМа в Ростове-на-Дону.

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