Билеты в сказку: новогодний «Щелкунчик» уже в продаже!

Новый год — это запах елки и мандаринов, пузырьки шампанского, мерцающие огни гирлянд и, конечно, звуки волшебной музыки Чайковского!

Легендарный балет «Щелкунчик» в редакции Юрия Григоровича, которая считается одной из лучших в мире, будет идти в НОВАТе во второй половине декабря, в канун Нового года и на зимних каникулах. Выбирайте удобную дату и время и спешите приобрести свои билеты в сказку.

18 ДЕКАБРЯ- 08 ЯНВАРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ





Настроение праздника в декабре также помогут создать яркая оперетта «Летучая мышь» , опера «Волшебная флейта» и концерты «Зимний вечер в НОВАТе» и «Сказки Венского леса».

А на новогодних каникулах мы ждем вас на опере «Севильский цирюльник» и спектаклях для семейного просмотра — «Корсар», «Золушка», «Необыкновенные приключения Буратино» и «Сказка о царе Салтане».

Спешите за билетами!



Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».



До встречи в НОВАТе!

Возрастное ограничение 12+

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