82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 11:30
пробки
4/10
погода
+6.5°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 11:30
пробки
4/10
погода
+6.5°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 10:00
афиша
На правах рекламы реклама

Билеты в сказку: новогодний «Щелкунчик» уже в продаже!

Фото: НОВАТ

Новый год — это запах елки и мандаринов, пузырьки шампанского, мерцающие огни гирлянд и, конечно, звуки волшебной музыки Чайковского!

Легендарный балет «Щелкунчик» в редакции Юрия Григоровича, которая считается одной из лучших в мире, будет идти в НОВАТе во второй половине декабря, в канун Нового года и на зимних каникулах. Выбирайте удобную дату и время и спешите приобрести свои билеты в сказку.

18 ДЕКАБРЯ- 08 ЯНВАРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ

Фото Билеты в сказку: новогодний «Щелкунчик» уже в продаже! 2

Настроение праздника в декабре также помогут создать яркая оперетта «Летучая мышь» , опера «Волшебная флейта» и концерты «Зимний вечер в НОВАТе» и «Сказки Венского леса».

А на новогодних каникулах мы ждем вас на опере «Севильский цирюльник» и спектаклях для семейного просмотра — «Корсар», «Золушка», «Необыкновенные приключения Буратино» и «Сказка о царе Салтане».

Спешите за билетами!

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

До встречи в НОВАТе!

Возрастное ограничение 12+

Реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. Erid:LjN8JxvSB

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в