ВТБ Лизинг предлагает технику УралСпецТранс со скидкой на аванс до 250 000 рублей

ВТБ Лизинг совместно с производителем ООО «Урал СТ» запускают программу субсидирования на грузовую и прицепную технику «УралСпецТранс». В рамках программы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг технику под разные задачи бизнеса. Субсидия распространяется на аванс и составляет до 250 000 руб. в зависимости от модели. Предложение действует до 31.12.2024 года.

Согласно совместной программе субсидирования, на прицепную технику действует скидка на аванс в размере 220 000 руб., скидку 250 000 руб. можно получить при оформлении в финансовую аренду техники на любом шасси. Дополнительно, оформляя технику в лизинг, клиенты компании могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием.

Например, при покупке в лизинг бортового полуприцепа УСТ 94659L-A1-01 стоимостью 2 893 000 руб. экономия по субсидии составит 220 000 руб. Если оформить договор финансовой аренды сроком на 7 лет с авансом от 5%, то ежемесячный платеж составит 80 038 руб. При этом клиенты на ОСН смогут воспользоваться налоговыми преимуществами и вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости техники за счет преференций по налогу на прибыль и НДС.* Бортовой полуприцеп УСТ 94659L-A1-01 может перевозить до 20 тонн различных грузов.

На выгодных условиях можно оформить в лизинг также и другие модели техники. Всего в списке более 100 моделей, доступных по программе субсидирования.

Компания «УралСпецТранс» под маркой «УРАЛ СТ» производит современные полуприцепы и надежную специальную автотехнику для решения самых разных задач. Эта техника широко используется логистическими и строительными компаниями, коммунальными службами, представителями нефтегазовой отрасли.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники «УралСпецТранс» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.Представленная экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 22.10.2024.

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