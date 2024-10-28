НОВИКОМ: 31 год поддержки промышленности высоких технологий

Стратегический финансовый партнер Госкорпорации Ростех –НОВИКОМ – празднует свое 31-летие. Банк был основан в 1993 году и за это время стал надежным партнером промышленных предприятий, одним из ключевых участников финансового рынка России.

В прошлом году банк продолжил реализацию своей стратегии, синхронизированной с целями Госкорпорации Ростех. Одним из главных событий стал ребрендинг, в результате которого банк обновил свою визуальную идентичность и обозначил ключевые ценности – новаторство, визионерство, конструктив и мастерство. По словам Председателя Правления НОВИКОМа Елены Георгиевой, этот шаг позволил привести внешнюю атрибутику организации в соответствие с ее миссией по всесторонней и бесперебойной поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности.

В июне 2024 года НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство в Республике Куба, что стало важным этапом в истории укрепления двусторонних экономических отношений между странами. Присутствие экспертов банка Ростеха на Острове Свободы позволит наладить стабильные расчеты между Россией и Кубой и укрепить торгово-инвестиционные связи.

Продемонстрировать новый бренд и нарастить взаимодействие с отечественной промышленностью НОВИКОМу позволило участие в крупных деловых форумах. В ходе ПМЭФ, ИННОПРОМ и форума «Армия» банк заключил соглашения на 110 млрд рублей, усилив свои позиции в секторе высоких технологий.

Помимо этого, НОВИКОМ продолжает развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом, поддерживая компании, работающие в цепочке кооперации промышленных холдингов. Для расширения пула партнеров из сегмента МСП банк активно работает с ТПП и фондами поддержки предпринимательства, а также регулярно проводит деловые мероприятия по всей России.

Поддержка кадрового состава российской промышленности – один из приоритетов НОВИКОМа. В качестве инструментов поддержки банк предлагает предприятиям, подключенным к зарплатному проекту, свои флагманские розничные продукты. Это, прежде всего социально-платежная карта, дающая доступ к программам лояльности, льготам и скидкам. А также программа «Развитие», участники которой могут взять кредит в НОВИКОМе по льготной ставке. Это позволяет мотивировать работников к профессиональному росту и помогает построить долгосрочное сотрудничество.

«НОВИКОМ совместно с акционером, Госкорпорацией Ростех, системно наращивает работу по приоритетным для государства направлениям. За годы работы мы стали надежным партнером для высокотехнологичных предприятий и гордимся нашим вкладом в развитие инновационных отраслей. Клиенты доверяют нам самые амбициозные проекты, и мы готовы помогать им достигать новых высот. Вместе мы создаем технологии завтрашнего дня уже сегодня», – говорит Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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