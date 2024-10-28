Свыше 4 000 жителей Новосибирской области пользуются умными шлагбаумами «Ростелекома»

Свыше 4 000 жителей региона пользуются умными шлагбаумами «Ростелекома». Сервис позволяет управлять въездом на придомовую территорию с помощью мобильного приложения «Ключ».

Система автоматически открывает ворота для машин жильцов — специальное приемное устройство считывает установленные на транспорт радиометки. Для гостей, курьеров и сотрудников сервисных организаций владельцы квартир могут создавать в приложении временные коды, которые действуют 24 часа.

«Экосистема “Ключ” объединяет целый ряд ИТ-продуктов для дома, которые позволяют создать комфортное и безопасное умное пространство, помогают с легкостью решать множество повседневных бытовых задач. В Новосибирской области мы отмечаем наибольшую востребованность услуги “умный домофон”», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Умными домофонами провайдера пользуются свыше 30,5 тысяч жителей региона. Сервис позволяет управлять входной дверью в подъезд со смартфона, даже находясь далеко от дома. В мобильном приложении отображаются видеоизображения посетителей, а запись сохраняется в архив.

«Ключ Ростелеком» — полностью отечественная разработка, вошедшая в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Подробнее о возможностях сервиса можно узнать на сайте.

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