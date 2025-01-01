BMW X5 полностью выгорел на остановке «Матрёшкин двор» в Новосибирске

Очевидцев смутила странная деталь, они сделали фото.

На остановке «Матрёшкин двор» салон кроссовера BMW X5 полностью выгорел. Автомобиль удалось спасти от полного уничтожения благодаря оперативной работе сотрудников МЧС.

На фотографии можно заметить интересную деталь — мотоциклетный шлем, находящийся под капотом машины.

Пользователи в сети отметили, что автомобиль ещё можно восстановить.

«Ну и дела! Вот такой сюрприз на Новый год кому-то. Ужас», — пишут в комментариях.

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