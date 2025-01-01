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общество

Дедушка Мороз развозит жителей Новосибирска по 21 маршруту

Фото: Новосибирск с огоньком / Telegram

Водитель переоделся в главного волшебника года.

Новый год вступил в свои права, однако не для всех праздник оказался выходным днём. Многие трудились 31 декабря, продолжают трудиться и 1 января. Среди тех, кто работал 31 декабря оказался водитель автобуса номер 21.

Сибиряк не растерялся, переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поднять настроение себе и пассажирам. Один из пассажиров запечатлел «дедушку» на камеру своего смартфона и выложил снимок в соцсети.

Пользователи сети восхитились находчивостью сибиряка, пожелали ему хорошей дороги сегодня и в Новом году, в целом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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