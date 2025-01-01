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общество

Днём 1 января в Новосибирске эвакуировали МФК «Сан Сити»

Фото: АСТ-54

Многие выскакивали на улицу без одежды.

Днём 1 января в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан-Сити». Как сообщили в группе «АСТ-54», люди быстро выходили на улицу, оставляя свои вещи внутри.

"Причин не знаем, люди выходят без одежды", — сообщили в группе. Позже в администрации самого торгового центра подтвердили, что эвакуация действительно проходила, однако не сообщили, по какой причине.

Очевидцы передали, что эвакуация была учебная, вскоре после нее люди снова вернулись в магазины и кинозалы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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