Уходящий год принес немало перемен в жизни россиян, затронуты экономический, финансовый и социальные блоки.

Сиб.фм собрал наиболее яркие события 2024 года в политическом контексте: здесь и выборы в России, успехи в зоне СВО, кадровые перемены в Минобороны РФ и проч.

Президентские выборы и стратегическое развитие России

Ключевым событием года, влияющим на дальнейшую траекторию страны, стали выборы главы государства. Из более чем 30 заявленных кандидатов, до активной фазы кампании дошли только 11, а в день голосования осталось лишь 4 участника. Владимир Путин уверенно стал победителем выборов и официально вступил на пост президента в начале мая.

Реформирование армии и усиление обороны

Перед Министерством обороны, которое возглавил экономист Андрей Белоусов, поставлены новые задачи, в том числе продолжение реформирования вооруженных сил России. Основные цели включают интеграцию военной экономики в общий экономический контекст страны и минимизацию потерь в специальной военной операции (СВО).

Новое развитие СВО

В прошедшем году наблюдался прорыв в достижении целей СВО, несмотря на использование противником дальнобойных ракет и попытки привлечения международных сил на стороне Украины. Атака украинских сил на Курскую область, впоследствии охарактеризованная как безрассудный шаг, не изменила ход СВО. Президент отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу, освободив почти 200 населённых пунктов.

Международные взаимоотношения

Россия не приходит к диалогу с Западом и, оценив его поведение, будет действовать в собственных интересах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале ноября, кратко обрисовав состояние дел между Москвой и западными странами за год.

Санкции и повышение тарифов

Уходящий год отметился значительным количеством антироссийских санкций, введённых странами Запада. Несколько новых пакетов ограничений, принятых в ЕС, США, Канаде, Великобритании и других странах, включили в "черные списки" российские финансовые учреждения и компании, связанные с обороной и другими ключевыми секторами экономики.

Решение о замороженных активах России

Дополнительные разногласия возникли после летнего решения о направлении замороженных российских активов в помощь Украине. Вопрос их изъятия долго обсуждался на Западе и привел к поиску плана, минимизирующего юридические риски и оказывающего поддержку Киеву.

Политика по отношению к деструктивным государствам

В уходящем году Россия определила государства с политикой, противоречащей ее традиционным ценностям. В такие страны теперь запрещено усыновление детей из России.

Победа Дональда Трампа на выборах в США

Для 20% россиян победа Дональда Трампа на выборах в США стала самым значительным мировым событием 2024 года.

Обновление ядерной доктрины

Ответом на эскалацию конфликта на Украине с участием западных стран стало переосмысление ядерной доктрины России, включившее расширение защитного радиуса на Белоруссию и другие страны ОДКБ. Москва неоднократно заявляла о своем стремлении избежать ядерного конфликта.

Сотрудничество с Китаем, БРИКС и КНДР

Завершившийся год отметился углублением партнерских отношений России, в том числе с Китаем, расширением БРИКС и стратегическим взаимодействием с Северной Кореей.

Экономика как фундамент

На пресс-конференции президент назвал экономику основным стержнем, на котором держатся уровень жизни, стабильность и обороноспособность. Он отметил, что в целом состояние экономики в стране стабильное.

Ранее Сиб.фм сообщал, что произошло в России и за её пределами в 2024 году.