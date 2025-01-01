В Новосибирске военный эксперт Чугай прокомментировал новость о всеобщей мобилизации с января-2025

Эксперт оценил слухи о возможной мобилизации в России.

После инцидентов в Курской области в информационном пространстве усилились обсуждения о потенциальной мобилизации в России. Западные журналисты и представители Украины высказывают предположения о скрытых мобилизационных мероприятиях, упоминая возможный призыв до полумиллиона человек.

Военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм прокомментировал данные слухи. Он отметил, что подобные предположения основываются на двух факторах.

Первый фактор — сведения военной разведки. По информации, Украина готовит восемь новых бригад с перспективой наращивания численности, что может свидетельствовать о возможной эскалации конфликта в 2025 году.

Второй фактор — численность российской армии. В сентябре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России до 2,389 миллиона человек. При этом Министерство обороны запланировало увольнение около 200 тысяч военных и демобилизацию до 150 тысяч человек.

«Возникающий временный дисбаланс, по мнению специалистов, вполне компенсируется за счет добровольцев», — сказал эксперт.

Ранее Сиб.фм публиковал мнения политиков по поводу второй волны мобилизации.