В Новосибирской области до 8 января проходит Декада спорта и здоровья

Участие в состязаниях могут принять люди любого возраста.

До 8 января в Новосибирской области пройдут более 200 физкультурных и спортивных мероприятий. В них смогут принять участие жители региона любого возраста – дети, взрослые, пенсионеры, любители здорового образа жизни и спортсмены. В муниципалитетах пройдут соревнования по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, бильярду, армрестлингу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.

Также будет организовано массовое катание на коньках, места для лыжного отдыха.

В Новосибирске в ледовых коробках запланированы занятия с инструкторами в районных ледовых коробках и катка. Минспорта сообщает о том, что в регионе состоятся семейные лыжные старты, массовые катания на коньках, семейные турниры и спартакиады, фестиваль северной ходьбы, мастер-классы по фигурному веселые старты на льду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.