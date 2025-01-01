79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 23:14
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
01 января, 23:14
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 18:30
общество

В Новосибирской области до 8 января проходит Декада спорта и здоровья

Фото: ru.freepik.com

Участие в состязаниях могут принять люди любого возраста.

До 8 января в Новосибирской области пройдут более 200 физкультурных и спортивных мероприятий. В них смогут принять участие жители региона любого возраста – дети, взрослые, пенсионеры, любители здорового образа жизни и спортсмены. В муниципалитетах пройдут соревнования по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, бильярду, армрестлингу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.

Также будет организовано массовое катание на коньках, места для лыжного отдыха.

В Новосибирске в ледовых коробках запланированы занятия с инструкторами в районных ледовых коробках и катка. Минспорта сообщает о том, что в регионе состоятся семейные лыжные старты, массовые катания на коньках, семейные турниры и спартакиады, фестиваль северной ходьбы, мастер-классы по фигурному веселые старты на льду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в