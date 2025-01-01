В Новосибирской области ищут 16-летнюю девочку в шарфе с цветами

Сибирячка бесследно исчезла в новогоднюю ночь.

В Искитиме пропала 16-летняя Гулнозаи Тагаймуродзода. Она ушла из дома в ночь на 1 января. Об этом сообщают в паблике «Подслушано в Искитиме».

"Девочка ушла из дома после разногласий в семье с улицы Новосибирская в сторону центра в 4.30", — пишут в соцсетях.

Одета в длинный серый пуховик, на голове шарф серый с изображением цветов. Чёрные джинсы, чёрные кожаные зимние ботинки зимние, —добавляют родные пропавшей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.