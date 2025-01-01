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общество

Жительница Новосибирской области 10 лет ездит на новогоднем велосипеде от Владимира Путина

Фото: ru.freepik.com

В 2015 году российский президент передал велосипед 11-летней школьнице из города Болотное. С тех пор подарок является ее сезонным транспортным средством.

Десять лет назад губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил школьнице новогодний подарок от имени Владимира Путина.

«Тот самый велосипед стоит дома. Он до сих пор радует меня во время летних прогулок. Я сейчас учусь на учителя истории и обществознания в Томском государственном педагогическом университете», — рассказала VN.ru Мария Котова.

По словам Маши, президентский подарок ничем особым не отличается — обычный велик, без личных надписей. К велосипеду прилагалась поздравительная открытка от имени Владимира Путина. Ее Маша тоже сохранила.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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