Квартира-пылесборник – какие привычки плодят пыль и забивают лёгкие

Если борьба с домашней пылью превратилась в ежедневную пытку, а её количество не уменьшается, вероятно, источником стали привычки хозяина квартиры. Разбираемся с экспертами.

Без домашней пыли не обходится ни одно жилище. Однако в случаях, когда после уборки она появляется снова и быстрее обычного, стоит искать источники её появления в своих повседневных действиях, уверяют эксперты в сфере клининга.

Во-первых, вспомните, как давно вы меняли фильтры в кондиционерах, обогревателях и пылесосах. Привычка игнорировать их замену приводит лишь перераспределению пыли по помещению, но никак не к её устранению.

Во-вторых, если у вас вошло в привычку стирать текстильные шторы и покрывала только перед Новым годом (раз в году), то не удивляйтесь, что количество пыли в доме заметно увеличивается.

В-третьих, если у вас нет привычки во время влажной уборки квартиры протирать пыль на зарядных устройствах, розетках и проводах, пыль вокруг них будет множиться в геометрической прогрессии (электростатический эффект никто не отменял).

К другим «пылесборникам» относятся мягкие игрушки, пушистые ковры и даже домашние животные (чаще вычёсывайте своих любимчиков).

А мы ранее писали, как легко и эффективно провести генеральную уборку дома.