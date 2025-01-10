Расистская акция и укус змеи: главные новости Новосибирской области за 10 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 10 января.

МФК «Норильский никель» прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями, прозвучавшими в адрес бразильского игрока Нандо. Это произошло 9 января во время матча с ПМФК «Сибиряк» в Новосибирске. По словам пресс-секретаря норильского клуба Михаила Туаева, произошедшее было спланировано заранее.

Сибирячка с фурором выступила в финале шоу «Царица» на телеканале «Пятница» и получила корону победительницы.

По данным пресс-службы Агентства безопасности "Гвардия”, в Новосибирске за декабрь 2024 года сотрудники зафиксировали почти три тысячи тревожных сигналов. Уточняется, что сотрудники предотвратили более 700 правонарушений и задержали 340 человек, среди них оказалось 80 подростков.

Жительница Новосибирска стала жертвой укуса главного символа 2025 года. Семья Воробьевых – супруги Альбина и Антон, а также их дочь Кира отправились в Занзибар на новогодние праздники. Сибиряки решили встретить 2025-й в теплой стране. Но проведение каникул не обошлось без экзотической опасности.