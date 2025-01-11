Самозанятых новосибирцев предупредили о повышении налога на их деятельность

Инициатива принадлежит глав Минпромторга России Денису Мантурову. Её поддержали и региональные ведомства.

По наблюдениям профильного министра, льготный режим для самозанятых создаёт дисбаланс на рынке труда России.

«Сотрудник автозавода приносит в бюджет 1 млн налогов в год, на вертолётном заводе — 2,6 млн, в нефтехимии — свыше 5 млн, а самозанятые платят не более 6 000 рублей», — отметил Денис Мантуров в ходе министерских прений.

Регионы подхватили его инициативу. Так, при обсуждении этой идеи в прямом эфире РБК, член генерального совета «Деловой России», председатель Курского регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов предложил повысить налоги самозанятым с целью выравнивания ситуации на рынке труда.

По его экспертным наблюдениям, взаимодействие бизнеса с самозанятыми влечет две проблемы: это отток кадров и отношение налоговой службы к этому взаимодействию.

По его мнению, выправить ситуацию возможно, если обеспечить взаимодействие юрлиц с самозанятыми физлицами в рамках действующего законодательства и рассмотреть возможность ограничения взаимодействия с юрлицами.

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