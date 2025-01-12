В Новосибирске военный эксперт заявил, когда начнётся всеобщая мобилизация на СВО

При каких условиях в России могут объявить всеобщую мобилизацию на СВО заявил политолог, военный эксперт Александр Чугай.

Полная мобилизация в России начнется если Кремль официально объявит войну Украине. В этом случае будут отменены отсрочки, связанные с количеством детей в семье, сообщил Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

«Ранее у нас была частичная мобилизация (21 сентября 2022 года), а полная подразумевает войну. И тут уже не будут учитывать количество детей. Нужны мобилизационные ресурсы с военной подготовкой, включая новых граждан России из Средней Азии и Казахстана, у которых часто больше трех детей», — отметил Чугай.

Эксперт добавил, что именно по этой причине профильный комитет рекомендовал не одобрять законопроект об отсрочке службы для отцов с многодетными семьями.

«В случае военных действий мобилизация должна быть всеобщей. Если предоставлять отсрочки, мы существенно сократим мобилизационный ресурс, и будет некому служить», — подчеркнул он.

Чугай уточнил, что от полного призыва будут освобождены работники оборонной промышленности и ответственные за продовольственную безопасность.

«Там нужны специалисты для производства военной техники и поддержания промышленности, включая танкостроение и электронику, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Они будут освобождены от мобилизации», — пояснил он.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил об отсутствии планов на новую мобилизацию. Он указал на проблемы с комплектацией армии, но отметил, что эти вопросы будут решаться другими методами, такими как набор контрактников. Первая мобилизация в истории РФ состоялась в сентябре 2022 года, охватив около 300 тысяч россиян.