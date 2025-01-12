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вчера 23:38
афиша общество

Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю

Фото: yandex.ru, Сиб.фм

13 января в России отмечают День российской печати — профессиональный праздник всех, кто связан с изданием газет, журналов и других печатных СМИ. Это отличный повод поздравить журналистов, редакторов, издателей и всех, кто трудится в медиасфере, с их важной и нужной работой.

К празднику «Сиб.фм» подготовил подборку тематических открыток, красивых пожеланий и поздравлений, которые можно скачать и отправить через мессенджеры или социальные сети.

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 2

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 3

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 4

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 5

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 6

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 7

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 8

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 9

Фото Открытки ко Дню российской печати 2025: поздравления для тех, кто пишет историю 10

Также Сиб.фм подготовил подборку ярких открыток, которые подойдут для поздравления со Старым Новым годом.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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