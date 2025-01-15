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наука

В топ-5 научно развитых городов России вошла Новосибирская область

Фото: Сиб.фм

Регион вошел в топ-5 научно развитых городов страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Новосибирская область заняла 5-е место в рейтинге научно-технологического развития России. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Томская область.

Известно, что сейчас в регионе активно реализуются крупные проекты, включая СКИФ и кампус НГУ, а также разработаны меры поддержки для ученых и технологических предпринимателей.

Ранее Сиб.фм писал, что учёные из Новосибирска обнаружили биомаркеры прогрессирующей увеальной меланомы

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Валерия Митрохина
Журналист

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