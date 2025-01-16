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вчера 23:50
общество

Миграционный прирост и защита экс-министра: главные новости Новосибирской области за 16 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 16 января.

В ходе судебного заседания 16 января 2025 года первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков выступил в защиту бывшего министра регионального ЖКХ Дениса Архипова.

Фото Миграционный прирост и защита экс-министра: главные новости Новосибирской области за 16 января 2

В Новосибирской области за период с января по ноябрь 2024 года количество мигрантов увеличилось на 5079 человек. Согласно данным Новосибирскстата, в этот период в регион прибыло 59 985 мигрантов, в то время как выбывших иностранцев было 49 906.

Фото Миграционный прирост и защита экс-министра: главные новости Новосибирской области за 16 января 3

Комиссия проверила грузоподъемность ледовой переправы на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает региональное МЧС. В настоящее время средняя толщина льда по маршруту «Ордынское-Нижнекаменка» составляет около 50 сантиметров, что позволило увеличить грузоподъемность ледовой дороги до 10 тонн.

Фото Миграционный прирост и защита экс-министра: главные новости Новосибирской области за 16 января 4

В Новосибирске 15 января водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не уступил дорогу машине скорой помощи, которая направлялась к пациенту с инфарктом. Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в телеграм-канале «AСТ-54 Black».

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Игорь Кириченко
Журналист

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