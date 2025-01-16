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спорт

Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор»

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

В серии послематчевых буллитов игра завершена со счётом 4:3 в пользу гостей.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел вчера, 15 января 2025 года, в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Основное время закончилось ничьей, несмотря на то что команда хозяев трижды сравнивала счет.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 2

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 3

В овертайме победитель не был определен, а по итогам буллитов «Трактор» оказался точнее, реализовав все три попытки. Таким образом, игра завершилась со счетом 4:3.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 4

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 5

У «Сибири» шайбу забросили такие игроки как Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 6

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 7

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 8

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 9

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 10

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 11

Во время спортивного матча также присутствовали и юнкоры Сиб.фм Group — им провели экскурсию по «Сибирь-Арене» и показали инфраструктуру для игроков сибирской команды. Больше всего юнкорам понравилась раздевалка хоккеистов, они отметили то, как она хорошо оборудована.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 12

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 13

А сам матч ребята смотрели с ложи для прессы, как настоящие журналисты.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 14

Один из юнкоров, Иван Акимов, принял участие во время комментирования трансляции и даже дал интервью корреспонденту телеканала ОТС.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 15

После матча юнкоры отправились на интервью с защитником ХК «Сибирь» Ярославом Беляковым, который рассказал, что его любимыми хобби являются бильярд и времяпрепровождение с семьей.

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 16

Фото Крики фанатов, поражение по буллитам и интервью юнкоров. Опубликованы кадры матча КХЛ «Сибирь-Трактор» 17

Напомним, что 11 января в СК «Север» состоялся чемпионат России по баскетболу между двумя командами «Новосибирск-Барнаул», где юные корреспонденты Сиб.фм также работали на месте события и взяли интервью у баскетболиста из Америки Джея Уайта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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