Председатель Заксобрания наградил новосибирских полицейских

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании коллегии Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Он вручил сотрудникам полиции награды Заксобрания за вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности в регионе.

Андрей Шимкив напомнил, что депутаты приняли закон о материальном стимулировании участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. В рамках закона 1360 сотрудников этих категорий получают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей.

По предложению руководства регионального МВД список получателей доплат был расширен, включив сотрудников полиции метрополитена в количестве 152 человек.

Шимкив отметил, что взаимодействие заксобрания и управления внутренних дел способствует защите интересов граждан и соблюдению их прав. Он поблагодарил полицейских за профессионализм и совместную работу.