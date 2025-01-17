Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области выросла на 20,8% за год

В 2023 году стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области увеличилась на 20,8%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

В течение года наблюдалось постепенное повышение цен. В декабре минимальный набор продуктов стоил 7 225,59 рублей, что на 3,8% выше, чем в ноябре.

В продуктовом наборе для Новосибирской области наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия (27,5%), молочные продукты (20,7%), мясо и мясопродукты (17,1%), плоды и овощи (17,4%). На жиры приходится 5,5%, рыбу — 4,9%, яйца — 2,6%, сахар и кондитерские изделия — 2,2%, чай, соль и специи — 2,1%.

Минимальный продуктовый набор, включающий 33 наименования основных продуктов питания, утверждается Росстатом и является единым для всех регионов России.

Самая высокая стоимость набора в декабре зафиксирована в Хакасии — 8 170,82 рубля, а самая низкая — в Омской области, где она составила 6 080,44 рубля. Наибольший рост цен за год наблюдался в Алтайском крае (21,9%) и Томской области (21%).