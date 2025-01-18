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вчера 23:25
общество

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с использованием платформы «Сферум»

Фото: freepik.com

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о новой схеме обмана, в которой кибермошенники используют российскую образовательную платформу «Сферум».

Мошенники звонят школьникам или их родителям, представляясь сотрудниками образовательного учреждения, и просят сообщить код из СМС. Злoумышленники утверждают, что код необходим для обновления платформы. На самом деле, получая этот код, они получают доступ к аккаунту учащегося на портале Госуслуг и крадут его персональные данные.

В пресс-службе платформы «Сферум» заявили, что обновление приложения происходит автоматически и не требует вмешательства пользователей или ввода дополнительных кодов.

При возникновении сложностей с регистрацией рекомендуется обращаться к администрации учебного заведения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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