Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с использованием платформы «Сферум»

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о новой схеме обмана, в которой кибермошенники используют российскую образовательную платформу «Сферум».

Мошенники звонят школьникам или их родителям, представляясь сотрудниками образовательного учреждения, и просят сообщить код из СМС. Злoумышленники утверждают, что код необходим для обновления платформы. На самом деле, получая этот код, они получают доступ к аккаунту учащегося на портале Госуслуг и крадут его персональные данные.

В пресс-службе платформы «Сферум» заявили, что обновление приложения происходит автоматически и не требует вмешательства пользователей или ввода дополнительных кодов.

При возникновении сложностей с регистрацией рекомендуется обращаться к администрации учебного заведения.