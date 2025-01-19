ФНС советует новосибирским компаниям не дробить бизнес, чтобы избежать штрафов

В Новосибирске региональное УФНС начало рассылать письма компаниям, в деятельности которых замечены признаки дробления бизнеса. Этот шаг является частью налоговой амнистии, проводимой в 2025 году, пишет BFM-Новосибирск.

Письма от налоговой служба — это фактически призыв предпринимателям отказаться от схем дробления и начать платить налоги честно. В письмах разъясняется, какие выгоды можно получить, если бизнес прекратит дробление, а также какие санкции грозят тем, кто этого не сделает.

«Компаниям предлагают перестать дробить бизнес, перейти с 2025 года на нормальную, честную схему, когда одна группа или компания вместо нескольких и консолидированная выручка. Тем, кто так сделает, проведут доначисления налогов за все периоды, но при этом простят 2022, 2023 и 2024 годы», — пояснила налоговый консультант и управляющий партнёр юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко.

Она добавила, что многие компании, вероятно, воспользуются налоговой амнистией. Признаки дробления бизнеса достаточно очевидны: одни и те же сотрудники, общая бухгалтерия, схожие поставщики и другие элементы. Если раньше налоговики сталкивались с трудностями в выявлении таких схем, то сейчас все это можно вычислить с помощью технологий.

Если налоговая служба докажет незаконное дробление бизнеса, предприниматели могут столкнуться с значительными доначислениями, штрафами и даже уголовной ответственностью.