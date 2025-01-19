В Новосибирске священник ответил на стыдные вопросы о Крещении

Портал Сиб.фм задал несколько вопросов священнику Валерию Нестерову о традициях и обретениях праздника, которые многие хотели бы узнать, но не решаются спросить.

Очищает ли грехи погружение в прорубь

Как утверждает Валерий Нестеров, погружение в прорубь считается скорее народным обычаем, чем религиозной практикой.

«В литургических предписаниях к празднику Богоявления и Крещенскому Сочельнику говорится об освящении воды и природы, но не упоминается купание», — отметил священник.

Однако, традиция погружения в прорубь на Крещение прочно вошла в жизнь славянских народов. Священник акцентировал внимание на том, что такое купание может способствовать преодолению личных страхов и самопознанию, но не имеет духовного значения.

Нужно ли верить для купания в проруби

Священник пояснил, что поскольку купание в проруби — это больше народный обычай, участвовать в нем может любой, даже неверующий.

«В плане вовлеченности в традицию, такие купания свободны от религиозного содержания. Это видно на примере участия в них не только христиан, но и людей иных вероисповеданий, а также атеистов», — пояснил спикер.

Тем не менее, священник выразил мнение, что купание оказывает уникальное воздействие на личность, укрепляет волю и помогает избегать грехов в дальнейшем. А для православных это прикосновение к священному и божественной благодати.

Почему купания проводятся ночью

Многие считают важным окунуться в прорубь ночью с 18 на 19 января. Священник объяснил это тем, что в это время происходит освящение водоемов священнослужителями.

«Во многих церквях есть традиция проводить службу Крещения Господня ночью. Обычно после нее священники освящают воду в прорубях. Поэтому ночные купания кажутся рациональными: они имеют смысл после обряда освящения», — пояснил священник.

Зачем нужна святая вода из храма

Кроме купаний, на Крещение происходит также освящение воды в храмах. Священник напомнил, что великий чин освящения проводится лишь дважды в год: в Крещенский Сочельник и в день Крещения Господня. После этого вода разливается и берется домой. Он пояснил, какую роль играет святая вода для верующих.

«Крещенская вода является святыней. Священные вещи помогают человеку прикоснуться к божественной благодати, укрепляют духовную силу и придают новым смыслам привычные места. Святыня — это как маяк, который направляет душу к Богу, источнику блага и любви», — заявил он.

Священник добавил, что дома верующие часто освящают жилище, окропляя его святой водой, и употребляют ее для поддержки духовных сил. Нестеров подчеркнул, что хотя вода может быть освящена и в проруби, лучше взять её в храме для домашнего использования.

«Освящение воды в прорубях перед купанием необходимо, иначе это теряет религиозный смысл. Однако для домашнего применения удобнее брать её в храме», — заключил он.

Зачем поститься в Крещенский Сочельник

В Крещенский Сочельник, накануне Крещения, принято поститься. Нестеров считает, что это полезно и для православных, и для неверующих.

«Пост — это замечательный метод, позволяющий человеку выйти за рамки привычного ритма жизни. В условиях ограничений можно увидеть свою истинную суть, не скрытую за маской», — объяснил священник.

Пост позволяет признать свои несовершенства и дает возможность стать лучше. Однако в сам день Крещения поститься не нужно. Напротив, священник советует после церковной службы собраться за праздничным столом с близкими.

Можно ли гадать на Крещение

Хотя гадания в ночь Крещения превратились в традицию этого праздника, священник советует отказаться от таких действий.

«Часто гадания становятся способом снять с себя ответственность за жизнь, стремлением узнать будущее, которое неизбежно», — подчеркнул Нестеров.

Он отметил, что подобный подход подрывает одну из важнейших человеческих ценностей — свободу выбора. Каждый должен самостоятельно строить свои отношения с Богом, миром и с самим собой. «В любых обстоятельствах выбор должен делать сам человек», — сказал Нестеров. «Поэтому церковь призывает избегать магии и гаданий, так как они приводят к духовным последствиям, исправление которых требует больших усилий и временных затрат. Кроме того, такие занятия ведут к опасному обогащению жизни мистикой и вредны для людей из-за взаимодействия с духовным миром».

Что можно и нельзя делать на Крещение

Священник предлагает в праздник сделать акцент на правильных действиях, начиная с подготовки. «Перед праздником православным стоит забыть обиды и недоразумения, делиться радостью с другими и оказывать милосердие нуждающимся», — отметил священник.

На сам праздник Крещения верующим рекомендуется посетить особую службу, участвовать в освящении воды и сохранить её для использования в будущем. Хорошо также провести этот день в кругу семьи и друзей. «А для смелых испытать свою силу воли, окунувшись в прорубь, если это не запрещает врач», — добавил священник.

Есть и определённые вещи, которым стоит избегать. «В день Крещения Господня православным христианам не стоит обижать других — ни близких, ни незнакомых людей. Также рекомендуется отказаться от гаданий и чрезмерного употребления алкоголя, а также избегать действий, которые могут причинить вред себе и окружающим», — сказал Валерий Нестеров. «Хочется пожелать всем православным быть настоящими всегда!»