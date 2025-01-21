Свинокомплекс в Новосибирской области устранил вонь по решению суда

Новосибирский агрохолдинг АО «Кудряшовское» модернизировал оборудование для снижения вони в окрестностях города.

Это стало возможным после того, как прокуратура провела проверку по многочисленным обращениям жителей Новосибирска и пригородов, жаловавшихся на неприятный запах, исходящий с территории свинокомплекса. Природоохранная межрайонная прокуратура выявила, что предприятие не использует доступные технологии для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав компанию внедрить новые технологии. В результате на объектах агрохолдинга установлено современное оборудование, а в Криводановке создана система нейтрализации запахов.

Местные жители сообщили о улучшении качества воздуха, а предприятие получило экологическое разрешение от Росприроднадзора.