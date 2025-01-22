Автомобили GAC со скидками более 700 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг и ГАК МОТОР РУС, официальное представительство GAC в России, продлевают действие программы скидок на автомобили марки в январе 2025 года. До 31.01.2025 клиентам лизинговой компании доступна выгода в размере 10% на кроссоверы GS3 и GS8, а также 12% на минивэны M8.

Модели GS3 и M8 – новинки на российском рынке. Их продажи стартовали в нашей стране в прошлом году и составили 17,5% от общего объёма автомобилей GAC, выданных в ВТБ Лизинг. GS8 второго поколения появились в России в середине 2023 года и с того момента составляют основную долю продаж марки, осуществляемых лизинговой компанией. Доля GAC GS8 в продажах всех автомобилей бренда в ВТБ Лизинг составила 77% и 81% в 2023 и 2024 годах соответственно. В целом же лизинговая компания выдала в прошлом году в 3,5 раза больше автомобилей бренда, чем в позапрошлом.

В рамках программы наибольшая скидка в размере 12% предоставляется на комфортные и безопасные автомобили GAC M8. Исходная стоимость снижена более чем на 700 000 рублей и при покупке в лизинг составляет 5 279 999 рублей. При авансе 49% и сроке финансовой аренды пять лет ежемесячный платёж составит 85 205 рублей. Благодаря налоговым льготам в лизинге компании на ОСН могут снизить налог на прибыль на 25% и вернуть в свой бюджет НДС 20%. Таким образом, суммарно экономия на налогах может достигнуть 2,8 млн рублей.*

Технологичные GS8 предлагаются в лизинг с выгодой 10% по стоимости 3 999 000 рублей. Если внести аванс 49%, ежемесячный платёж по договору лизинга в течение пяти лет составит 64 533 рубля, а налоговая выгода может превысить 2,1 млн рублей. При аналогичных условиях финансовой аренды ежемесячный платёж за стильный и футуристичный GS3, стоимость которого снижена до 2 294 100 рублей, будет равен 37 017 рублям, а за счёт налоговых преференций получится сэкономить более 1,2 млн рублей.*

Подать заявку на лизинг автомобилей GAC юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18. Компания поможет с подбором нужного транспортного средства и предложит оптимальные условия финансирования: наиболее подходящие авансы, длительные сроки лизинга, минимальные ежемесячные платежи.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН (общей системе налогообложения). Из них до 25% составляет экономия на налоге на прибыль, ещё до 20% – возврат НДС. Стоимость техники актуальна на 22.01.2025.

РЕКЛАМА. АО ВТБ Лизинг ИНН 7709378229. ОГРН 1037700259244. Erid:2W5zFJSsPqA