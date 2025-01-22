Пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ в Новосибирске увеличатся с 1 января

Это связано с тем, что при расчетах пени за основу берется ключевая ставка финансирования Центробанка.

С 1 января 2025 года размер пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка, которая составляет 21%. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

В прошлом году из-за нестабильности ключевой ставки депутаты приняли решение зафиксировать ее на уровне 9,5% до конца 2024 года. С нового года ставка в 21% будет применяться с тридцать первого дня просрочки платежа.

Сообщается, что возможны изменения, если будет принят новый закон, регулирующий уровень ставки для начисления пени в сфере ЖКХ.