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вчера 22:54
общество

Пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ в Новосибирске увеличатся с 1 января

Фото: Сиб.фм

Это связано с тем, что при расчетах пени за основу берется ключевая ставка финансирования Центробанка.

С 1 января 2025 года размер пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка, которая составляет 21%. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

В прошлом году из-за нестабильности ключевой ставки депутаты приняли решение зафиксировать ее на уровне 9,5% до конца 2024 года. С нового года ставка в 21% будет применяться с тридцать первого дня просрочки платежа.

Сообщается, что возможны изменения, если будет принят новый закон, регулирующий уровень ставки для начисления пени в сфере ЖКХ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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