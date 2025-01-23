В Дзержинском суде Новосибирска рассматривают дело о мошенничестве и подделке медицинских изделий

В Дзержинском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении владельца коммерческой фирмы.

Его обвиняют в 32 эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и 16 эпизодах производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий (ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2022 год обвиняемый поставлял мебель в медицинские учреждения без необходимых сертификатов. По версии следствия, для участия в электронных аукционах он использовал регистрационные удостоверения, найденные в открытых источниках, выданные другим компаниям. Таким образом, были обмануты руководители семи медицинских учреждений. Общий ущерб составил 6 146 280 рублей.

В суде сообщили, что подсудимый частично признал свою вину, но не согласен с обвинением в мошенничестве. Следующее заседание назначено на 27 января.