В Новосибирске суд обязал СКК выплатить неустойку за срыв сроков подключения поликлиник

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски АО «Региональные электрические сети» (РЭС) к «Сибирской концессионной компании» (СКК).

Энергетики потребовали взыскать неустойку за срыв сроков подключения ГЧП-поликлиник.

В 2020 году РЭС заключило договоры с дочерней компанией ГК «ВИС» по технологическому присоединению двух строящихся поликлиник (№7 на Пролетарской и №18 на Степной). Согласно соглашению, энергетики подключили медучреждения к электричеству, а заказчик обязался не только оплатить услуги, но и построить сети и установить автономные резервные источники питания на строительных участках. Однако до сих пор «СКК» не уведомило «Россети-Новосибирск» о выполнении этих условий.

По иску энергетиков суд взыскал с ответчика неустойки в размере 5 612 064 рублей по поликлинике на Степной и 2 474 375 рублей по поликлинике на Пролетарской. Решение может быть обжаловано, оно еще не вступило в законную силу.