Стая чипированных собак насмерть загрызла женщину в Хилокском жилмассиве Новосибирска. ПОДРОБНОСТИ

53-летняя женщина скончалась после нападения собак.

Страшное происшествие произошло около мусорного полигона «Левобережный» 23 января. По данным источника Сиб.фм, стая чипированных собак насмерть загрызла 53-летнюю женщину. На теле пострадавшей обнаружены рваные раны головы и тела.

24 января прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту трагедии.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер, направленных на отлов бесхозяйных животных», – прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района следователем СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», прокомментировали в ведомстве.

В Следственном комитете уточнили, на место происшествия незамедлительно выехали и следователи следственного отдела по городу Обь, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области.

«В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека», – заявили в региональном Следкоме.

Корреспондент Сиб.фм отправился на место ЧП. Редакция выясняет подробности.

ОБНОВЛЕНО 12:30

По данным источника Сиб.фм, эти собаки (на фото) загрызли женщину.

ОБНОВЛЕНО в 13:17

Как удалось выяснить Сиб.фм, погибшая – 53-летняя женщина русской национальности. Она жила в Хилокском жилмассиве вместе с гражданским супругом.

ОБНОВЛЕНО в 13:30

По сообщению корреспондента Сиб.фм, который сейчас находится на месте ЧП, несколько собак до сих пор гуляют. Сейчас на месте шесть агрессивных собак.

ОБНОВЛЕНО в 13:58

Местные жители говорят, что здесь постоянно бегают чипированные и бешеные собаки.