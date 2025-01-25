Новые мосты и сотни заводов. Как блокада Ленинграда изменила Новосибирск

22 января 1943 года газета «Советская Сибирь» сообщила радостную весть о прорыве блокады Ленинграда. Заголовок гласил: «Блокада Ленинграда прорвана. Поможем городу Ленина хлебом, углем, боеприпасами!».

Спустя год, 27 января 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции блокада была полностью снята. Она длилась 871 день, унесла жизни от 600 тысяч до полутора миллионов человек, большая часть которых погибла от голода.

Новосибирск и ленинградцы в годы войны

В Новосибирск, ставший приютом для эвакуированных, было перемещено 128 тысяч жителей Ленинграда. Сегодня около 150 из них продолжают жить в городе. Для этих людей город стал вторым домом. В память об их трудовом подвиге в Октябрьском районе установлен памятник — девятиметровая стела с золотым корабликом, символизирующим Адмиралтейство. У ее подножия находятся пилоны с названиями ленинградских предприятий, эвакуированных в Новосибирск.

Эвакуация проходила в тяжелейших условиях. Зимой 1941/1942 года ленинградцы, изможденные голодом и холодом, прибывали эшелонами вместе с заводами, театрами и детскими домами. Новосибирцы делились с ними последним: отдавали картофель, школьные сладости, теплую одежду. На окраинах города спешно возводили бараки, а служебные помещения переоборудовали под жилье.

В августе 1942 года в Новосибирск эвакуировали 22 детских дома из блокадного Ленинграда. Детей размещали в зданиях, где они не только жили, но и учились рабочим профессиям, помогая на заводах. Несмотря на общую бедность, горожане поддерживали эвакуированных, что оставило глубокий след в истории города.

Культурное наследие и музыка войны

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске хранились уникальные коллекции Эрмитажа, музеев Петергофа, Павловска и Царского Села. В оперном театре проводились выставки, где жители города могли ознакомиться с шедеврами искусства. Здесь же звучала знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, впервые исполненная 9 июля 1942 года в присутствии автора. Это событие стало символом духа и надежды на победу.

Промышленный рывок

Вместе с ленинградцами в Новосибирск были эвакуированы крупные предприятия, включая заводы «Светлана», ЛОМО, и «Электроинструмент». Это дало мощный толчок развитию промышленности города. Продукция заводов вносила весомый вклад в общую победу.

Память и награды

Память о блокадных днях живет в традициях. Ежегодно в Новосибирске проходит акция «Блокадный хлеб», напоминая о страшных испытаниях тех лет. Горожане получают символический кусочек хлеба весом 125 граммов — дневную норму блокадников.

Вклад Новосибирска в Победу был отмечен высокими наградами. В 1982 году город получил Орден Ленина, а в 2020 году ему присвоено звание «Город трудовой доблести». Это звание увековечено стелой на площади Калинина.

Блокада Ленинграда — это не только трагедия, но и пример невероятного мужества и взаимной поддержки, что связывает Новосибирск и Ленинград узами общей памяти.