В Роспотребнадзор Новосибирской области в 2024 году поступило более 19 тысяч обращений

Чаще всего обращения касались нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушения прав потребителей.

В 2024 году в Роспотребнадзор по Новосибирской области поступило более 19 тысяч обращений от жителей региона. Об этом сообщили в управлении.

Чаще всего обращения касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушений прав потребителей.

По данным управления, по 71% обращений заявителям предоставили необходимые разъяснения, 35,2% обращений были перенаправлены в другие инстанции, по 16,3% обращений вынесены предостережения второй стороне. Также в суд направлено 11 заявлений для защиты прав потребителей.