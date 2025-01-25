82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 января, 00:11
пробки
1/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
82.76% -1.2
сегодня
26 января, 00:11
пробки
1/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
вчера 22:30
общество

В Роспотребнадзор Новосибирской области в 2024 году поступило более 19 тысяч обращений

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Чаще всего обращения касались нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушения прав потребителей.

В 2024 году в Роспотребнадзор по Новосибирской области поступило более 19 тысяч обращений от жителей региона. Об этом сообщили в управлении.

Чаще всего обращения касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушений прав потребителей.

По данным управления, по 71% обращений заявителям предоставили необходимые разъяснения, 35,2% обращений были перенаправлены в другие инстанции, по 16,3% обращений вынесены предостережения второй стороне. Также в суд направлено 11 заявлений для защиты прав потребителей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в