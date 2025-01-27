В Новосибирске военный эксперт заявил, закончится ли СВО в 2025 году

Когда завершится СВО – мнением поделился политолог, военный эксперт Александр Чугай.

Может ли СВО завершиться в 2025 году? Некоторые эксперты полагают, что это вероятно, ссылаясь на возможные успешные переговоры между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако другие считают, что нет, поскольку, имея поддержку Запада, Украина будет продолжать борьбу до последнего бойца, что затянет противостояние на годы.

Комментируя текущую ситуацию, военный эксперт Александр Чугай выразил сомнение, что СВО завершится в 2025 году, так как исход переговоров между Путиным и Трампом неясен. Это слабое основание для прогнозов. А анализируя текущее положение на фронте, он полагает, что при такой динамике мы можем ещё три года сражаться.

«Опять же, это зависит от наших целей. Если мы стремимся контролировать Днепропетровск, Харьков, Одессу, Николаев, Запорожье, Херсон и создать буферную зону перед Курской и Белгородской областями — это займёт ещё три года при данной динамике. В случае если США прекратят поставки Украине высокоточного вооружения и средств поддержки, а Россия с использованием возможностей ВПК насытит фронт дронами и новыми технологиями, характер конфликта изменится. Тогда, возможно, к концу 2025 года мы сможем добиться успеха», – заявил Чугай в интервью Сиб.фм.

Ранее новосибирский омбудсмен Болтенко рассказала Сиб.фм мерах поддержки семей бойцов СВО.